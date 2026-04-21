В Британии запретят продажу табака родившимся после 2009 года

Ведомости

Власти Великобритании запретят продажу табачной продукции людям, родившимся после 1 января 2009 г., после того как парламент одобрил законопроект о табаке и вейпах. Об этом сообщает BBC.

Документ, поддержанный палатой общин и палатой лордов, направлен на формирование «поколения без табака». После подписания законопроекта королем Карлом III он вступит в силу, фактически вводя пожизненный запрет на покупку сигарет для нынешних несовершеннолетних.

Закон также расширяет полномочия властей по регулированию табачной продукции, электронных сигарет и никотинсодержащих изделий, включая контроль за их вкусами и упаковкой.

Кроме того, вводятся ограничения на использование вейпов. Их запретят в автомобилях с детьми, на детских площадках, у школ и больниц. При этом курение и использование вейпов останется разрешенным в частных домах и ряде открытых пространств, включая территории заведений общественного питания.

Министр здравоохранения баронесса Элунед Меррон назвала инициативу крупнейшим вмешательством в сферу общественного здравоохранения за поколение, подчеркнув, что она позволит сократить смертность и улучшить состояние здоровья населения.

В то же время представители отрасли выражают обеспокоенность последствиями новых ограничений, а эксперты призывают обеспечить поддержку для уже курящих граждан, включая программы отказа от курения.

Новости СМИ2
