Кабмин поддержал ратификацию соглашения о свободной торговле с Индонезией
Правительство России поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, сообщило Минэкономразвития.
Документ устанавливает преференциальный режим торговли для 98% российского экспорта на рынок Индонезии. Средний размер пошлин снизится более чем в два раза, а по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой. Это касается, в том числе, удобрений, черных металлов, алюминия, трески, фасоли, мучных кондитерских изделий, кофе, каменного угля, нефтепродуктов и лекарств.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что бизнес сможет нарастить экспорт и импорт, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам. Минэкономразвития подсчитало, что соглашение сэкономит российским компаниям до 2,9 млрд руб. в год. Согласно ожиданиям, к 2030 г. взаимная торговля вырастет на 40% к уровню 2025 г.
13 апреля в Москве прошли переговоры президента Индонезии Прабово Субианто и российского лидера Владимира Путина. Поездка индонезийского политика в Россию стала третьей за время его президентства. Главы государств обсудили перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства и вопросы энергетической безопасности.
14 апреля министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия обеспечила договоренности с Россией о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного газа. По словам министра, взаимодействие стран поможет обеспечить стабильность энергетических резервов Индонезии.