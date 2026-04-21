NYT: Украина предложила назвать часть Донбасса «Доннилендом» в честь Трампа
Украинские представители в ходе мирных переговоров предлагали назвать часть Донбасса, за которую продолжаются боевые действия, «Доннилендом» (Donnyland), сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, название является сочетанием слов «Донбасс» и «Дональд» и изначально использовалось в полушутливом контексте. Идея, как утверждают собеседники, была озвучена украинской стороной в попытке склонить администрацию президента США Дональда Трампа к более жесткой позиции по отношению к территориальным требованиям России.
Источники отмечают, что термин применялся в ходе закрытых переговоров и не зафиксирован в официальных документах. При этом обсуждалась возможность привлечения к управлению территорией так называемого «Совета мира Трампа», но ни одна из сторон к этой инициативе не присоединилась.
18 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Стамбуле.