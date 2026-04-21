Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

NYT: Украина предложила назвать часть Донбасса «Доннилендом» в честь Трампа

Ведомости

Украинские представители в ходе мирных переговоров предлагали назвать часть Донбасса, за которую продолжаются боевые действия, «Доннилендом» (Donnyland), сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, название является сочетанием слов «Донбасс» и «Дональд» и изначально использовалось в полушутливом контексте. Идея, как утверждают собеседники, была озвучена украинской стороной в попытке склонить администрацию президента США Дональда Трампа к более жесткой позиции по отношению к территориальным требованиям России.

Источники отмечают, что термин применялся в ходе закрытых переговоров и не зафиксирован в официальных документах. При этом обсуждалась возможность привлечения к управлению территорией так называемого «Совета мира Трампа», но ни одна из сторон к этой инициативе не присоединилась.

18 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Стамбуле.

Читайте также:Лавров заявил о планах Запада создать военный блок с участием Украины
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте