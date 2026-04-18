Лавров: Россия позитивно смотрит на возможность встречи по Украине в Стамбуле
Россия воспринимает позитивно возможность возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.
Он пояснил, что тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в делах России. Москва никому не навязывала их.
«Мы не уходим от переговоров. Когда кто-то созреет, пусть предлагает, мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка», – подчеркнул Лавров.
12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва с пониманием относится к паузе в мирном процессе по Украине и загруженности американских визави.
Он также прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что переговоры по урегулированию упираются в спор о «нескольких квадратных километрах». Представитель Кремля уточнил, что России осталось освободить 17–18% ДНР, что является «считанными километрами». Это позволит выйти на административные границы республики.
2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по украинскому урегулированию, несмотря на то, что трехсторонние переговоры поставлены на паузу.