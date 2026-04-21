Силы ПВО сбили 39 беспилотников за девять часов

Оборонное ведомство также информировало, что в ночь на 21 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Воздушные цели были поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.