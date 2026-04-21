Силы ПВО сбили 39 беспилотников за девять часов
В период с 8:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей, а также над Крымом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что один из беспилотников атаковал социальный объект в Белгороде, в результате чего ранена жительница.
Оборонное ведомство также информировало, что в ночь на 21 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Воздушные цели были поражены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и над акваторией Черного моря.