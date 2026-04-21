Главная / Политика /

Трамп: США использовали перемирие с Ираном для полного перевооружения

Ведомости

Вашингтон использовал режим прекращения огня с Ираном для перевооружения и пополнения боеприпасов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNBC News.

«Мы полностью перезагружены. У нас так много боеприпасов. У нас так много всего, что мы стали гораздо, гораздо более мощными, чем четыре или пять недель назад», – сказал он.

Трамп считает, что у Ирана «нет выбора» в контексте переговоров с США. Он добавил, что американские силы «уничтожили их военно-морской флот, уничтожили их военно-воздушные силы, уничтожили их лидеров». При этом он согласился, что убийство лидеров «осложняет ситуацию».

Президент США сообщил, что не хочет продлевать режим прекращения огня, чтобы дать время мирным переговорам для достижения соглашения о прекращении войны.

7 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива. 17 апреля Иран ограниченно открыл проход через акваторию, но уже на следующий день вернулся к ее блокировке из-за американской блокады.

19 апреля эсминец USS Spruance захватил иранский контейнеровоз Touska, пробив дыру в машинном отделении. На борт высадилась морская пехота США. В качестве реакции иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей.

