Трамп заявил о неоднократном нарушении Ираном режима прекращения огня
Тегеран не раз нарушал временное перемирие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Иран неоднократно нарушал режим прекращения огня!», – написал глава Белого дома.
20 апреля Трамп назвал «крайне маловероятным» продление двухнедельного перемирия с Ираном. Срок режима прекращения огня истекает в среду. Ормузский пролив останется заблокированным до заключения окончательного соглашения, сказал Трамп Bloomberg.
США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня 7 апреля. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива. 19 апреля эсминец USS Spruance захватил иранский контейнеровоз Touska, пробив дыру в машинном отделении. На борт высадилась морская пехота США. В качестве реакции иранские силы атаковали с помощью беспилотников несколько американских военных кораблей.