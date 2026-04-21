Мэр Казани стал победителем муниципальной премии «Служение»
Победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Единство народов России – сила страны» стал мэр Казани Ильсур Метшин с проектом «Казань. Единство в многообразии». Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
Премию вручила вице-премьер Татьяна Голикова. Она произнесла речь, в которой отметила, что сила России в сплоченности и взаимном уважении друг к другу.
В своем проекте Метшин инициировал стратегию, в которой осуществляется переход от отдельных акций к созданию экосистемы, где языки и культурные коды становятся частью повседневности горожан.
В церемонии награждения лауреатов премии на площадке «Live арена» принял участие президент Владимир Путин. Он поздравил сотрудников сферы местного самоуправления с профессиональным праздником. Президент напомнил, что они поддерживают прямой контакт с людьми и решают их насущные проблемы.
Всего в 2026 г. году было предварительно рассмотрено 63 397 заявок на участие в премии. В шорт-лист вошло 110 проектов, которые отобрал наблюдательный совет по итогам экспертного голосования. В каждой из 11 номинаций представлено 10 лучших практик, управленческих решений и инициатив. По итогам «народного голосования» (проходит в первую очередь через «Госуслуги») набсовет определил топ‑40 лучших инициатив.