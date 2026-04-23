IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%
Главная / Политика /

Министр ВМС США уволен из-за конфликта с главой Пентагона

Ведомости

Министр военно-морских сил США Джон Фелан покидает свой пост. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Пентагон.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Фелан «немедленно покидает администрацию». Исполняющим обязанности министра станет замминистра военно-морских сил Хун Цао.

По словам источников издания, Фелан был уволен. У него «складывались непростые отношения с министром обороны Питом Хегсетом и другими высокопоставленными чиновниками, которые открыто отдавали предпочтение Цао», говорится в материале. Собеседники говорили, что Хегсет обвинил Фелана в том, что тот недостаточно агрессивно выступил против сенатора Марка Келли после того, как тот появился на видео, где советовал военнослужащим игнорировать «незаконные приказы».

По данным издания, Фелан также имел конфликт с заместителем Хегсета Стивеном Файнбергом. Тот, по данным New York Times и CNN, не одобрял подход Фелана к инициативам в области судостроения.

3 апреля The Washington Post писала, что Хегсет после отставки начальника штаба армии США генерала Криса Джорджа принял решение об увольнении еще двух высокопоставленных военачальников – главы командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходна и начальника корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего.

