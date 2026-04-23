Казахстан хочет поставлять конину в Евросоюз

Казахстан продолжает консультации с Европейским союзом (ЕС) по заявке на экспорт конины в страны Европы. Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова.

Он рассказал, что как только соответствующее разрешение будет получено, участники внешнеэкономической торговли будут проинформированы.

Тасжуреков рассказал, что в стране наблюдается устойчивый рост производства конины. В 2025 г. показатель составил 178 100 т, в 2024 г. – 171 000 т, в 2023 г. – 167 000 т. По его словам, в 2026 г. Казахстан планирует произвести 182 000 т конины.

Замминистра также заметил, что в прошлом году страна экспортировала 143 000 т конины, вся продукция поставлена в Узбекистан.

Экспорт мяса и мясопродуктов в России в 2025 г. увеличился на 10,6% по сравнению с показателем предыдущего года, превысив 911 000 т. Это новый исторический максимум поставок этой продукции из России. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 г., когда экспорт составил 820 000 т.

