Казахстан хочет поставлять конину в Евросоюз
Казахстан продолжает консультации с Европейским союзом (ЕС) по заявке на экспорт конины в страны Европы. Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова.
Он рассказал, что как только соответствующее разрешение будет получено, участники внешнеэкономической торговли будут проинформированы.
Тасжуреков рассказал, что в стране наблюдается устойчивый рост производства конины. В 2025 г. показатель составил 178 100 т, в 2024 г. – 171 000 т, в 2023 г. – 167 000 т. По его словам, в 2026 г. Казахстан планирует произвести 182 000 т конины.
Замминистра также заметил, что в прошлом году страна экспортировала 143 000 т конины, вся продукция поставлена в Узбекистан.
