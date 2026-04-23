ВВС Южной Кореи извинились за аварию из-за селфи пилотов

Аудиторы заявили, что ведомый пилот попытался сделать снимки, чтобы запечатлеть свой последний полет в составе подразделения. Для улучшения ракурса съемки он резко набрал высоту и развернул самолет без разрешения. В это время другой пилот снимал видео с ведущего самолета. При сближении бортов оба экипажа попытались уйти от столкновения. Хвостовая часть ведомого самолета задела крыло ведущего. Ущерб составил около 880 млн вон ($600 000). Обошлось без пострадавших.