Политика

ВВС Южной Кореи извинились за аварию из-за селфи пилотов

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи извинились за столкновение двух истребителей в воздухе в 2021 г. После заявления аудиторов, что пилоты делали селфи и снимали видео во время полета, они возложили на них ответственность за аварию, пишет The Guardian.

По словам представителя южнокорейских ВВС, одного из причастных к аварии пилотов отстранили от полетов. Он подвергся суровому дисциплинарному взысканию и уволился из армии.

22 апреля был опубликован отчет Государственного контрольно-ревизионного управления, согласно которому незапланированные маневры для съемки личного видео стали причиной столкновения двух истребителей F-15K во время группового полета вблизи города Тэгу в декабре 2021 г.

Аудиторы заявили, что ведомый пилот попытался сделать снимки, чтобы запечатлеть свой последний полет в составе подразделения. Для улучшения ракурса съемки он резко набрал высоту и развернул самолет без разрешения. В это время другой пилот снимал видео с ведущего самолета. При сближении бортов оба экипажа попытались уйти от столкновения. Хвостовая часть ведомого самолета задела крыло ведущего. Ущерб составил около 880 млн вон ($600 000). Обошлось без пострадавших.

Основную ответственность аудиторская комиссия возложила на второго пилота. Она также раскритиковала ВВС за недостаточный контроль за съемкой в полете и обязала пилота возместить примерно десятую часть стоимости ремонта. ВВС заявили, что работают над ужесточением правил безопасности полетов для предотвращения подобных инцидентов.

