Совбез РФ: Литва продолжает создавать очаг напряженности около Калининграда
Военно-политическое руководство Литвы сохраняет курс на милитаризацию, что создает очаг напряженности около границ Калининградской области. Об этом заявили в Совете безопасности РФ.
«Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны», – говорится в публикации ведомства.
По данным Совбеза, милитаризация идет под лозунгом внесения вклада в усиление «восточного фланга НАТО».
23 апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что на возглавляемых Великобританией учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Он обратил внимание на рост активности ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Еще в январе экс-заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус говорил, что НАТО разработало сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.