Совбез РФ: Литва продолжает создавать очаг напряженности около Калининграда

23 апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что на возглавляемых Великобританией учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Он обратил внимание на рост активности ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря.