МИД: на учениях коалиции стран Европы идет отработка захвата Калининграда
На возглавляемых Великобританией учениях Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом замглавы МИД России Александр Грушко заявил «РИА Новости».
Грушко обратил внимание на рост активности ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По его словам, НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в регионе.
В январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» заявлял, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Дипломат при этом отказался называть город Калининградом. По его мнению, этот город не имеет отношения к РФ.