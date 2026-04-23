Политика

СМИ: Украина может перекрыть трубопровод «Дружба» после получения кредита от ЕС

Ведомости

Украина может снова перекрыть нефтепровод «Дружба», когда получил кредит от стран Евросоюза в размере 90 млрд евро, сообщила немецкая газета Die Weltwoche.

Автор материала подчеркнул, что «саморемонт» трубопровода стал «чудом», которое произошло сразу после проигрыша на парламентских выборах партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В статье отмечается, что по магистрали теперь польется не только нефть, но и «финансовые потоки» из ЕС.

По мнению газеты, есть риск, что Киев вновь может не выполнить обязательства перед партнерами из Евросоюза и после получения кредита заблокировать «Дружбу».

Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет антироссийских санкций 22 апреля.

23 апреля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готов начать перечислять Украине первые транши из кредита с середины мая. Венгрия блокировала выделение кредита, требуя возобновления транзита нефти по «Дружбе». После снятия вето процесс разблокировался.

