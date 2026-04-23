Пашинян не смог ответить, выйдет ли Армения из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не знает, произойдет ли выход его страны из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сам заявил на брифинге.
«В нашей предвыборной программе четко прописано, что мы не будем предпринимать конкретных шагов по активизации работы в ОДКБ. То есть разморозка не предвидится. Де-юре или де-факто мы выйдем из ОДКБ или нет – это другой разговор, не могу сказать», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
По его словам, власти Армении будут действовать по ситуации.
4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Москва повысит цены на поставляемый в страну газ. Он отметил, что не думает, что до этого дойдет, поскольку недавно между президентом России Владимиром Путиным и Пашиняном состоялся очень хороший разговор.
После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что заявление Симоняна было некорректным, так как со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать масштаб поддержки республики со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики.