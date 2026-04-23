Песков: Кремль своевременно сообщит, кто из глав государств приедет на 9 Мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос о точном количестве иностранных лидеров, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Он уточнил, что такая информация появится своевременно.
«Безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы», – отметил представитель Кремля.
7 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что посетит Москву 9 мая и примет участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Тогда он выразил озабоченность тем, что военные конфликты не утихают даже в период пасхальных праздников.
До этого «РИА Новости» писали, что президент РФ Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными политиками, которые планируют приехать в Москву в День Победы. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что ряд лидеров уже выразили желание посетить российскую столицу 9 Мая.