Путин и Жапаров провели переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщили в Кремле.
Открывая встречу, Путин отметил выполнение ранее достигнутых договоренностей и динамику взаимодействия между странами. «Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно, и есть результаты этой работы», – заявил он.
Президент России выразил уверенность, что сегодняшний визит Жапарова будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.
Жапаров подчеркнул, что Россию и Киргизию связывают прочные исторические узы дружбы. «Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации», – сказал он.
Также он напомнил о предстоящем саммите ШОС в Бишкеке 31 августа и 1 сентября, отметив, что они ожидают визита Путина.
27 марта сообщалось, что лидеры России и Киргизии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление партнерства.