Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин и Жапаров провели переговоры в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщили в Кремле.

Открывая встречу, Путин отметил выполнение ранее достигнутых договоренностей и динамику взаимодействия между странами. «Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команды наши работают с обеих сторон, работают активно, интенсивно, и есть результаты этой работы», – заявил он.

Президент России выразил уверенность, что сегодняшний визит Жапарова будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Жапаров подчеркнул, что Россию и Киргизию связывают прочные исторические узы дружбы. «Мы были и остаемся стратегическим партнером и главным союзником Российской Федерации», – сказал он.

Также он напомнил о предстоящем саммите ШОС в Бишкеке 31 августа и 1 сентября, отметив, что они ожидают визита Путина.

27 марта сообщалось, что лидеры России и Киргизии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление партнерства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её