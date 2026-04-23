Песков: одна из веток «Северного потока» готова к поставкам газа в ЕС

Одна из веток «Северного потока» технически готова к поставкам российского газа в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он задался вопросом, как Москва может видеть перспективы возобновления поставок по «Северным потокам», если европейская сторона их запретила.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», но Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал в марте этого года, что Вашингтон хочет забрать себе газопроводы. Министр заявил, что «Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб и эту акцию никто не осудил.

