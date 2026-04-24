Россия работает над взаимной отменой виз с Бахрейном и Кувейтом

1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. Соглашение вступит в силу 11 мая. В 2025 г. были отменены визы с Китаем и Оманом.