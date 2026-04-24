Россия работает над взаимной отменой виз с Бахрейном и Кувейтом

Ведомости

Россия прорабатывает взаимную отмену виз с Бахрейном и Кувейтом, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статс-секретаря – замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

По его словам, продолжается работа по подписанию соглашения.

Сейчас визу Бахрейна можно получить по прибытии в страну. Для въезда в Кувейт россиянам необходимо подготовить визу заранее, обратившись в посольство страны в Москве.

30 марта стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме с Индией и Вьетнамом. В перспективе также рассматривается безвизовый режим с Малайзией.

1 декабря 2025 г. на деловом форуме в Эр-Рияде Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз на срок до 90 дней в течение года. Соглашение вступит в силу 11 мая. В 2025 г. были отменены визы с Китаем и Оманом.

