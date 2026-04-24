Политика

Лавров: США в общении с РФ не следуют логике «если не сделаешь, я тебя накажу»

Ведомости

США в диалоге с Россией пока не используют логику «если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу», как это происходит с другими государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских НКО.

«Логика американцев в отношениях с большинством государств (в диалоге с нами я пока таких вещей не слышал и, надеюсь, не услышу), такая, что, если ты не сделаешь то, что я у тебя прошу, я тебя накажу», – сказал министр.

Он пояснил, что такая риторика предполагает ситуацию, при которой США ничего не обещают своим партнерам, но требуют того, что хочется им, под угрозой наказания. Это не соответствует балансу интересов и не выглядит как честный разговор, заключил Лавров.

24 апреля The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Белый дом планирует пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20), который состоится в декабре 2026 г. на гольф-курорте президента США Дональда Трампа «Дорал» в Майами.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. Он объяснил, что в любом случае Россия будет достойно на должном уровне представлена на саммите. По словам представителя Кремля, с учетом нарастающих кризисов к моменту проведения встречи у участников будет большая повестка для обсуждения.

