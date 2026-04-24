Мелони: нужно попросить Путина идти навстречу, а не приглашать его на саммит G20

24 апреля The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Белый дом планирует пригласить Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что политик может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. По его словам, в любой ситуации Россия будет достойно на должном уровне представлена на саммите.