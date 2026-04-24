Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 476,5-0,25%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Главная / Политика /

Мелони: нужно попросить Путина идти навстречу, а не приглашать его на саммит G20

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала инициативу США пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) в Майами, передает итальянское агентство Ansa.

«Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Я думаю, пора потребовать этого от России», - сказала итальянский премьер.

Мелони также отметила, что не получала новостей от американского лидера Дональда Трампа с прошлой недели.

24 апреля The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Белый дом планирует пригласить Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что политик может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. По его словам, в любой ситуации Россия будет достойно на должном уровне представлена на саммите.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь