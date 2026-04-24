Мелони: нужно попросить Путина идти навстречу, а не приглашать его на саммит G20
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала инициативу США пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) в Майами, передает итальянское агентство Ansa.
«Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Я думаю, пора потребовать этого от России», - сказала итальянский премьер.
Мелони также отметила, что не получала новостей от американского лидера Дональда Трампа с прошлой недели.
24 апреля The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Белый дом планирует пригласить Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что политик может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. По его словам, в любой ситуации Россия будет достойно на должном уровне представлена на саммите.