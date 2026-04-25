MGNT2 768,5-1,83%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Политика

Трамп: Белый дом должен вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин

Ведомости

Белый дом должен вернуть $159 млрд, так как Верховный суд США посчитал незаконным взимание пошлин с третьих стран, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Люди и компании, которые десятилетиями пользовались нашей страной, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам, теперь должны получить обратно $159 млрд», – написал он.

Американский лидер выразил мнение, что ВС мог бы не обязывать США вернуть «уже уплаченные деньги». Он подчеркнул, что такое решение позволило бы стране остаться богаче.

20 апреля The New York Times сообщила, что администрация Трампа начала процесс возврата более $166 млрд, собранных за счет таможенных пошлин, признанных Верховным судом незаконными. Издание писало, что возврат будет осуществляться с начислением процентов: по оценке экономиста Cato Institute Скотта Линсикома, сумма процентов составляет около $650 млн в месяц (примерно $22 млн в день).

20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны.

