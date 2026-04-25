Трамп: Белый дом должен вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин

20 апреля The New York Times сообщила, что администрация Трампа начала процесс возврата более $166 млрд, собранных за счет таможенных пошлин, признанных Верховным судом незаконными. Издание писало, что возврат будет осуществляться с начислением процентов: по оценке экономиста Cato Institute Скотта Линсикома, сумма процентов составляет около $650 млн в месяц (примерно $22 млн в день).