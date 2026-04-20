Белый дом запустил процесс возврата $166 млрд торговых пошлин бизнесу

Белый дом запустил процесс возврата $166 млрд торговых пошлин бизнесуРешение Трампа об их введении было признано неконституционным
Администрация президента США Дональда Трампа начала процесс возврата более $166 млрд, собранных за счет таможенных пошлин, признанных Верховным судом незаконными. Об этом сообщает The New York Times.
20 апреля правительство открыло прием заявок на компенсации для компаний, уплативших пошлины. Возврат будет осуществляться с начислением процентов: по оценке экономиста Cato Institute Скотта Линсикома, сумма процентов составляет около $650 млн в месяц (примерно $22 млн в день).
Подать заявки на возврат могут только те компании, которые непосредственно уплачивали пошлины. Миллионы американцев, столкнувшихся с ростом цен, прямой компенсации не получат, пишет NYT. Вопрос о том, передаст ли бизнес полученные средства потребителям, остается открытым.
Ожидая высокий спрос на возврат, более 3000 компаний заранее обратились в суд с исками против администрации, стремясь ускорить возврат средств. Некоторые иски были поданы еще до решения Верховного суда.
Несмотря на запуск процедуры, бизнес выражает сомнения в ее эффективности. Власти предупреждают, что возврат средств может занять несколько месяцев. При этом Белый дом не исключил дальнейших судебных действий для пересмотра процесса.
Для обработки заявок была в срочном порядке создана новая система CAPE. Однако она пока охватывает лишь около 63% импортных операций, подпадающих под спорные тарифы. Также изначально у правительства отсутствовал механизм прямого перевода средств на банковские счета большинства импортеров.
По предварительным оценкам, рассмотрение заявок и возврат средств займет от 60 до 90 дней после их подачи.
20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.
Трамп заявлял, что решение Верховного суда фактически расширило его президентские полномочия по сравнению с теми, которыми он обладал ранее. Американский лидер отметил, что теперь может использовать лицензии и другие инструменты в отношении зарубежных государств. При этом он раскритиковал ограничения, связанные с возможностью взимания сборов в рамках лицензирования.