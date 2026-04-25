ВС РФ установили контроль над Бочково в Харьковской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил 21 апреля, что ЛНР полностью перешла под контроль российской армии. С начала 2026 г. взяты 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км территории, из них за март – апрель – 34 села и 700 кв. км.