ВС РФ установили контроль над Бочково в Харьковской области
ВС России установили контроль над Бочково в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны. В населенном пункте работали подразделения группировки войск «Север».
21 апреля ВС России установили контроль над Гришино в ДНР и Ветеринарным в Харьковской области.
Ветеринарное было освобождено подразделениями группировки войск «Север», а Гришино – военными «Центра».
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил 21 апреля, что ЛНР полностью перешла под контроль российской армии. С начала 2026 г. взяты 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км территории, из них за март – апрель – 34 села и 700 кв. км.