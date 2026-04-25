Путин утвердил закон о контроле за расходами госслужащих и членов их семей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок контроля за расходами лиц, занимающих государственные должности, и членов их семей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Как следует из текста документа, при проверке расходов должностных лиц теперь будут приниматься во внимание доходы их несовершеннолетних детей. Кроме того, уточняется порядок расчета совокупного дохода госслужащего: учитываются лишь те доходы супруги или супруга, которые были получены в период брака. Доходы, заработанные до вступления в брак, в общий расчет не идут, но их разрешается указывать в декларации как источник средств для крупных покупок (недвижимость, транспорт, ценные бумаги).
Закон также выводит из-под контроля сделки, которые чиновник совершил до своего назначения на должность, а также сделки его супруга, заключенные до регистрации брака.
23 марта сообщалось о предложении Минфина расширить контроль за переводами между физлицами с участием ФНС и Банка России. Инициатива направлена на выявление доходов, маскируемых под p2p-переводы. Около 10 млн россиян с 2027 г. могут оказаться под усиленным налоговым контролем из-за регулярных переводов на банковские карты.