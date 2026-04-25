Путин утвердил закон о контроле за расходами госслужащих и членов их семей

Как следует из текста документа, при проверке расходов должностных лиц теперь будут приниматься во внимание доходы их несовершеннолетних детей. Кроме того, уточняется порядок расчета совокупного дохода госслужащего: учитываются лишь те доходы супруги или супруга, которые были получены в период брака. Доходы, заработанные до вступления в брак, в общий расчет не идут, но их разрешается указывать в декларации как источник средств для крупных покупок (недвижимость, транспорт, ценные бумаги).