Путин рассказал, почему прогнозы Жириновского сбываются
Многие предсказания покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, поскольку были основаны на знании затронутой темы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Владимир Жириновский» «России 1».
«На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил», – подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Жириновский был человеком хорошо образованным и умел ясно излагать свои мысли.
В декабре 2024 г. Путин говорил, что Жириновский – не предсказатель, а «эрудированный и подготовленный человек», в том числе по части Ближнего Востока. Так он ответил на блиц-вопрос о том, сбудутся ли и другие предсказания основателя ЛДПР, которые выходят за пределы ближневосточной повестки.
Жириновский умер 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет. В ноябре 2024 г. Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, всего в план торжеств включено 56 мероприятий.