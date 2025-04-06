«Даже с кладбища буду давать сигналы»: как говорил Владимир Жириновский

«Даже с кладбища буду давать сигналы»: как говорил Владимир ЖириновскийТри года назад умер основатель ЛДПР
6 апреля 2022 г. умер основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным ВЦИОМа, спустя три года ему по-прежнему доверяют 66% россиян, что на 6 п. п. больше, чем при жизни. Яркие высказывания политика – в подборке «Ведомостей».
О выборах
«И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу».
Из заявления журналистам после президентских выборов, март 2008 г.
О выходе на пенсию
«Я сам написал заявление, что “прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года"… Мне будет 25 апреля 2036 г. 90 лет… Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет, отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника – то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет».
В эфире радиостанции «Говорит Москва», март 2021 г.
О возвращении в СССР
«Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли – хватит. Пора возвращаться домой. Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже – Российская Федерация. Федерация по-русски – объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т. д. Добровольно – никого принуждать не будем».
Из выступления по случаю Дня солидарности трудящихся, май 2018 г.
Об усталости
«Я не люблю гостей. Люди мне быстро надоедают. Постоянно разговоры-разговоры. Помолчать хочется. Посидеть в тишине. Чтобы не было ни детей, ни стариков, ни женщин. Меня даже шум аквариума раздражает».
Из интервью «Комсомолской правде», декабрь 2003 г.
Об ЛДПР
«Мы не коммунисты – назад, к Брежневу, мы не Прохоров – назад, к Ельцину, мы не ультраправые, чтобы, не дай бог, Манежку устраивать каждый день. Наша позиция – всегда четкая, но не вызывает озлобления. Мы такой добрый друг. По жизни или предатель – друг, или жена – его любовница. А мы тот самый случай, когда "давай договоримся: ты изменяешь, и я изменяю, и все. Но семья пусть сохраняется". Мы договороспособная партия, не радикалы».
Из интервью «Московскому комсомольцу», август 2011 г.
О своем характере
«Я такой, какой есть. В этом моя прелесть».
В ходе предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым, февраль 2012 г.
О сути капитализма
«Богатые – это агентура Запада, его пятая колонна, троянский конь. Они всегда будут стремиться вывезти туда капиталы. И этим автоматически делятся не со своим народом, а с западными товарищами».
Из интервью газете «Труд», июнь 2011 г.
О своей фамилии
«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией».
Из разговора с журналистами, март 2019 г.
О стереотипах
«Слово "однозначно" никогда я не произносил, в жизни. Никогда не употреблял. До сих пор подходят бабушки и говорят: мой внук тоже говорит "однозначно", и думают, что мне это понравится».
Из выступления с программной речью на предвыборном съезде ЛДПР, сентябрь 2011 г.
О женщинах
«Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету».
Из интервью телеканалу «Совершенно секретно», 2001 г.
О политической истории России
«В семье бывает два брака: по любви и по расчету. Если взять политическую историю России, все что у нас происходило – по расчету».
Из выступления в Госдуме, июль 2020 г.
О преемнике
«Я никуда не собираюсь уходить, но партия действует самостоятельно – это не ребенок, которого я держу за руку. <...> Если завтра будет другой лидер, партия будет работать так же».
Отвечая на вопросы читателей Газета.ru, июль 2001 г.
О любви
«Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть».
Во время встречи с молодежью, февраль 2020 г.
О единстве власти
«Мы же с вами для чего здесь собрались? Вот галстук, сколько здесь цветов, посмотрите, да! Давайте разделим на эти полосочки, будет галстук? Не будет! Так и политические партии – нас здесь много, разного мы, так сказать, взглядов, разной концепции. Но все вместе мы – власть».
Из выступления в Госдуме, май 2008 г.
О своих взглядах
«Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я – справа, как человек более правых взглядов, чем Брежнев».
Из интервью RT, август 2020 г.