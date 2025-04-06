Газета
Телеграм
/ Политика

«Даже с кладбища буду давать сигналы»: как говорил Владимир Жириновский

Три года назад умер основатель ЛДПР
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

6 апреля 2022 г. умер основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным ВЦИОМа, спустя три года ему по-прежнему доверяют 66% россиян, что на 6 п. п. больше, чем при жизни. Яркие высказывания политика – в подборке «Ведомостей».

О выборах

«И на следующих, и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу». 

Из заявления журналистам после президентских выборов, март 2008 г.

О выходе на пенсию

«Я сам написал заявление, что “прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года"… Мне будет 25 апреля 2036 г. 90 лет… Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет, отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника – то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет».

В эфире радиостанции «Говорит Москва», март 2021 г.

О возвращении в СССР

«Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли – хватит. Пора возвращаться домой. Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже – Российская Федерация. Федерация по-русски – объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т. д. Добровольно – никого принуждать не будем».

Из выступления по случаю Дня солидарности трудящихся, май 2018 г.

Об усталости

«Я не люблю гостей. Люди мне быстро надоедают. Постоянно разговоры-разговоры. Помолчать хочется. Посидеть в тишине. Чтобы не было ни детей, ни стариков, ни женщин. Меня даже шум аквариума раздражает».

Из интервью «Комсомолской правде», декабрь 2003 г.

Об ЛДПР

«Мы не коммунисты – назад, к Брежневу, мы не Прохоров – назад, к Ельцину, мы не ультраправые, чтобы, не дай бог, Манежку устраивать каждый день. Наша позиция – всегда четкая, но не вызывает озлобления. Мы такой добрый друг. По жизни или предатель – друг, или жена – его любовница. А мы тот самый случай, когда "давай договоримся: ты изменяешь, и я изменяю, и все. Но семья пусть сохраняется". Мы договороспособная партия, не радикалы».

Из интервью «Московскому комсомольцу», август 2011 г.

О своем характере

«Я такой, какой есть. В этом моя прелесть».

В ходе предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым, февраль 2012 г.

О сути капитализма

«Богатые – это агентура Запада, его пятая колонна, троянский конь. Они всегда будут стремиться вывезти туда капиталы. И этим автоматически делятся не со своим народом, а с западными товарищами».

Из интервью газете «Труд», июнь 2011 г.

О своей фамилии

«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией».

Из разговора с журналистами, март 2019 г.

О стереотипах

«Слово "однозначно" никогда я не произносил, в жизни. Никогда не употреблял. До сих пор подходят бабушки и говорят: мой внук тоже говорит "однозначно", и думают, что мне это понравится».

Из выступления с программной речью на предвыборном съезде ЛДПР, сентябрь 2011 г.

О женщинах

«Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету».

Из интервью телеканалу «Совершенно секретно», 2001 г.

О политической истории России

«В семье бывает два брака: по любви и по расчету. Если взять политическую историю России, все что у нас происходило – по расчету».

Из выступления в Госдуме, июль 2020 г.

О преемнике

«Я никуда не собираюсь уходить, но партия действует самостоятельно – это не ребенок, которого я держу за руку. <...> Если завтра будет другой лидер, партия будет работать так же».

Отвечая на вопросы читателей Газета.ru, июль 2001 г.

О любви

«Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть».

Во время встречи с молодежью, февраль 2020 г.

О единстве власти

«Мы же с вами для чего здесь собрались? Вот галстук, сколько здесь цветов, посмотрите, да! Давайте разделим на эти полосочки, будет галстук? Не будет! Так и политические партии – нас здесь много, разного мы, так сказать, взглядов, разной концепции. Но все вместе мы – власть».

Из выступления в Госдуме, май 2008 г.

О своих взглядах

«Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я – справа, как человек более правых взглядов, чем Брежнев».

Из интервью RT, август 2020 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных