«Даже с кладбища буду давать сигналы»: как говорил Владимир Жириновский

«Мы не коммунисты – назад, к Брежневу, мы не Прохоров – назад, к Ельцину, мы не ультраправые, чтобы, не дай бог, Манежку устраивать каждый день. Наша позиция – всегда четкая, но не вызывает озлобления. Мы такой добрый друг. По жизни или предатель – друг, или жена – его любовница. А мы тот самый случай, когда "давай договоримся: ты изменяешь, и я изменяю, и все. Но семья пусть сохраняется". Мы договороспособная партия, не радикалы».