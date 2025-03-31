ЛДПР: история, программа и достижения

ЛДПР: история, программа и достижения35 лет назад прошел учредительный съезд партии Владимира Жириновского
31 марта 1990 г. в столичном Доме культуры имени Русакова состоялся учредительный съезд Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС), впоследствии ставшей Либерально-демократической партией России (ЛДПР). Председателем объединения был избран политик Владимир Жириновский. Он же оставался лидером ЛДПР вплоть до самой смерти в 2022 г. История партии Жириновского – в материале «Ведомостей».
Идея создания партии возникла еще в 1988 г., а 13 декабря 1989 г. прошло первое собрание инициативной группы, на котором было принято решение о формировании ЛДПСС и подготовке учредительного съезда. Ключевую роль в ее появлении сыграл политик Владимир Богачев, пригласивший в проект Жириновского. Впоследствии Богачев занял пост главного координатора ЛДПСС.
Владимир Жириновский до этого работал старшим юридическим консультантом и руководителем юридического отдела издательства «Мир». В 1988 г. он написал «Программу социал-демократической партии России», которую позже переименовали в «Программу либерально-демократической партии России».
Как проходил учредительный съезд
Съезд 31 марта 1990 г. официально учредил партию, закрепив ее программные принципы и структуру. На мероприятие прибыло 215 делегатов из 41 региона восьми союзных республик. Всем желающим раздавали партийные билеты. Были утверждены программа и устав. Председателем ЛДПСС и членом ее центрального комитета (ЦК) избрали Владимира Жириновского. На съезде озвучили основные задачи либерал-демократов:
создание правового государства с президентской формой правления;
переход к рыночной экономике;
формирование многопартийной системы.
ЛДПСС объявила себя первой оппозиционной партией в СССР. В своей речи Владимир Жириновский обозначил ключевые ориентиры партии:
умеренно-центристская позиция;
верховенство закона;
принцип многопартийности;
многоукладная экономика;
поддержка президентской власти;
курс на деидеологизацию.
«Коренное отличие в том принципе, что это деидеологизация. Мы против того, чтобы в стране и обществе господствовала какая-то одна идеология и вообще, чтобы идеология была как господствующий фактор», – заявил Жириновский, подчеркивая отличие ЛДПСС от КПСС.
Раскол внутри партии
Впоследствии между основателями организации произошел конфликт. 6 октября 1990 г. состоялся 2-й (чрезвычайный) съезд ЛДПСС, на котором главный координатор партии Владимир Богачев выступил с инициативой исключить Владимира Жириновского, обвинив его в «развале партийной работы». Съезд поддержал это решение, исключив Жириновского с формулировкой «за прокоммунистическую деятельность». Параллельно съезд принял решение о переименовании организации в Либерально-демократическую партию (ЛДП).
В ответ 20 октября 1990 г. сторонники Жириновского провели собственную конференцию ЛДПСС, в ходе которой исключили из партии всех оппонентов, включая Богачева. В итоге ЛДПСС стала первой зарегистрированной оппозиционной партией в СССР: 12 апреля 1991 г. Министерство юстиции СССР внесло ее в реестр политических объединений.
Первые шаги партии
Идеология ЛДПР с момента ее основания носила выраженный имперско-националистический характер, что ярко проявилось в программном тезисе о необходимости «возрождения Российского государства в границах СССР на 1977 г.». Партия активно продвигала теорию «мирового заговора против славянских народов», утверждая, что международные силы планируют окружить Россию враждебными государствами и постепенно уничтожить русский этнос. На сегодняшний день ЛДПР придерживается идеологии патриотизма, либерализма и демократизма.
На состоявшихся 12 июня 1991 г. первых президентских выборах России Жириновский занял третье место (7,81%), уступив Борису Ельцину (независимый кандидат, набравший 57,3%) и Николаю Рыжкову (кандидат от КПСС, набравший 16,85%).
В ходе конституционного кризиса 1993 г. Жириновский занял сторону Ельцина: он не только поддержал проект Основного закона на Конституционном совещании, но и публично одобрил указ № 1400 о роспуске Верховного Совета. Сам политик объяснял этот выбор тем, что, хотя он критиковал обе стороны, в сложившейся ситуации поддержка президентской власти представлялась ему наиболее правильным вариантом развития событий.
На выборах в первый созыв Государственной Думы 12 декабря 1993 г. ЛДПР добилась неожиданного успеха, получив по спискам наибольший результат – 22,92% голосов. Это позволило ЛДПР создать вторую по величине думскую фракцию после «Выбора России» Егора Гайдара.
Яркие моменты в истории ЛДПР
В 1994 г. политик Эдуард Лимонов, входивший в «теневой кабинет» партии написал книгу «Лимонов против Жириновского». В ней он критиковал лидера ЛДПР и объяснял, почему прекратил свою деятельность в рамках партии. Конфликт вызвал общественный интерес и в декабрьском выпуске 1994 г. журнала «Новый мир» журналист Михаил Леонтьев писал: «Для него [Лимонова] Жириновский слишком реалист, слишком прагматик и циник, слишком делец, ориентирующийся исключительно на спрос, причем спрос платежеспособного криминалитета». Это событие стало ярким примером внутреннего раскола оппозиции того времени.
В 1995 г. Владимир Жириновский посетил Ливию, где встретился с лидером ливийской революции, полковником Муамаром Каддафи. Во время двухчасовой встречи в Триполи председатель ЛДПР изложил Каддафи свою геополитическую теорию о противостоянии Запада исламскому и православному миру, предложив союз России и арабских стран против американского империализма и мирового сионизма. Каддафи поддержал эти идеи, выразив сожаление о распаде СССР и тепло вспомнил о встречах с Леонидом Брежневым.
В июне того же года глава ЛДПР посетил Нижегородскую область, губернатором которой являлся Борис Немцов, и в резкой форме раскритиковал ситуацию в регионе, заявив, что область лидирует по количеству больных сифилисом. Эти слова вызвали бурную реакцию Немцова, который публично вызвал Жириновского на теледебаты. Во время последовавшей телевизионной дискуссии между политиками произошел знаменитый инцидент – лидер ЛДПР облил оппонента апельсиновым соком.
9 сентября 1995 г. Жириновский вступил в драку с депутатами Евгенией Тишковской и Ниной Волковой. Этот эпизод стал одним из самых резонансных случаев агрессивного поведения в Госдуме. Последствием конфликта стало судебное решение, обязывающее ЛДПР выплатить Тишковской компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.
В феврале 1998 г., в разгар международного кризиса, связанного с возможными американскими бомбардировками, делегация Госдумы во главе с Владимиром Жириновским отправилась в Ирак. Целью поездки было не только предотвращение ударов США, но и оказание гуманитарной помощи иракскому народу.
В августе 2003 г. Жириновский и представители ЛДПР совершили предвыборное путешествие по России на поезде, который в течение 24 дней следовал по маршруту «Москва-Владивосток-Москва». Они посетили 168 населенных пунктов в 29 регионах страны, проводя встречи с местными жителями и партийными активистами. Этот тур, получивший название «Поезд Жириновского», стал одной из самых масштабных предвыборных акций в истории российской политики.
Как ЛДПР выступала на думских выборах
Результат на выборах I созыва Госдумы стал самым успешным: ЛДПР удалось набрать 22,92% голосов и получить 64 мандата. Однако впоследствии повторить его партия ни разу не сумела. Худшим для нее стали выборы в III созыв:
1995 г. (II созыв) – 11,8% (51 мандат);
1999 г. (III созыв) – 5,98% (17 мандатов);
2003 г. (IV созыв) – 11,45% (36 мандатов);
2007 г. (V созыв) – 8,14% (40 мандатов);
2011 г. (VI созыв) – 11,67% (56 мандатов);
2016 г. (VII созыв) – 13,3% (39 мандатов);
2021 г. (VIII созыв) – 7,55% (21 мандат).
Роль Жириновского в ЛДПР
Владимир Жириновский занимал пост председателя ЛДПР на протяжении рекордных 32 лет – с момента первого съезда вплоть до своей смерти 6 апреля 2022 г. Такой срок непрерывного руководства одной политической партией является рекордом в истории России.
Жириновский шесть раз баллотировался в президенты. В 2008 г. он показал лучший результат, сумев набрать 9,35% голосов избирателей и занять третье место.
Партия без Жириновского
После смерти Владимира Жириновского ЛДПР вступила в новый этап своего развития. В апреле 2022 г. партию возглавил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Под его руководством партия сохранила разветвленную сеть региональных отделений, представленных во всех субъектах России.
12 декабря 2024 г., в День Конституции, новыми членами ЛДПР за одни сутки стали более 1000 человек. Этот результат был внесен в Книгу рекордов России как самое массовое вступление в политическую партию за один день в истории страны. На данный момент в партии состоит более 380 000 человек.