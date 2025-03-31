ЛДПР: история, программа и достижения

В 1994 г. политик Эдуард Лимонов, входивший в «теневой кабинет» партии написал книгу «Лимонов против Жириновского». В ней он критиковал лидера ЛДПР и объяснял, почему прекратил свою деятельность в рамках партии. Конфликт вызвал общественный интерес и в декабрьском выпуске 1994 г. журнала «Новый мир» журналист Михаил Леонтьев писал: «Для него [Лимонова] Жириновский слишком реалист, слишком прагматик и циник, слишком делец, ориентирующийся исключительно на спрос, причем спрос платежеспособного криминалитета». Это событие стало ярким примером внутреннего раскола оппозиции того времени.