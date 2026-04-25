IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%
Политика

Минфин Финляндии заявил, что соотношение долга страны к ВВП приближается к 90%

Соотношение долга Финляндии к ВВП приближается к 90%, экономическая ситуация становится «крайне трудной». Об этом заявила министр финансов страны Риика Пурра, передает Yle.

«Мы пострадали не только от внешних потрясений. У нас также высокий уровень безработицы, почти нулевой экономический рост и стареющее население», – подчеркнула она.

Пурра выразила мнение, что в стране нет смысла вводить новые меры поддержки для бизнеса. Вопрос заключается в том, как реформировать общество и улучшить условия для роста, чтобы компании могли работать самостоятельно.

Кабмин Финляндии собирается на €240 млн сократить расходы на социальную сферу и здравоохранение, соответствующие изменения готовятся внести в проект бюджета на 2027–2030 годы.

Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли, подсчитали «Ведомости». Европейские компании, у которых выше уровень инвестиций и доля оборота в России, предпочитали остаться в 48% случаев. Самыми недружелюбными оказались фирмы Финляндии (19%), Норвегии (22%) и Швеции (25%).

23 апреля финское правительство внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия, чтобы обеспечить оборону страны в «непредсказуемой оперативной обстановке». Посольство России в Финляндии сообщило, что даже теоретическая возможность появления в республике ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании.

