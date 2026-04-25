Минфин Финляндии заявил, что соотношение долга страны к ВВП приближается к 90%
Соотношение долга Финляндии к ВВП приближается к 90%, экономическая ситуация становится «крайне трудной». Об этом заявила министр финансов страны Риика Пурра, передает Yle.
«Мы пострадали не только от внешних потрясений. У нас также высокий уровень безработицы, почти нулевой экономический рост и стареющее население», – подчеркнула она.
Пурра выразила мнение, что в стране нет смысла вводить новые меры поддержки для бизнеса. Вопрос заключается в том, как реформировать общество и улучшить условия для роста, чтобы компании могли работать самостоятельно.
Кабмин Финляндии собирается на €240 млн сократить расходы на социальную сферу и здравоохранение, соответствующие изменения готовятся внести в проект бюджета на 2027–2030 годы.
