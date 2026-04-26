CNN: подозреваемый в стрельбе в Белом доме работал учителем в Калифорнии
Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии. Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили CNN, что правоохранительные органы опознали стрелявшего как 31-летнего Коула Томаса Аллена, проживающего в пригороде Лос-Анджелеса Торрансе.
Профиль в LinkedIn, соответствующий его имени и фотографии, описывает его как учителя с частичной занятостью в компании по подготовке к школьным экзаменам. Согласно постам компании в социальных сетях, он был назван «Учителем месяца» в декабре 2024 г.
Согласно его профилю в LinkedIn, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 г. со степенью бакалавра в области машиностроения и получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Хиллз в 2025 г.
Согласно записям Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 г. Аллен пожертвовал $25 на предвыборную кампанию Камалы Харрис.
Вечером 25 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие перенесли, жизни пострадавшего ничто не угрожает.