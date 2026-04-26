Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98-0,81%UTAR11,48-0,17%CHMK3 985-0,87%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,95+0,05%RGBITR824,01+5,58%
Политика /

CNN: подозреваемый в стрельбе в Белом доме работал учителем в Калифорнии

Ведомости

Мужчина, подозреваемый в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии. Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили CNN, что правоохранительные органы опознали стрелявшего как 31-летнего Коула Томаса Аллена, проживающего в пригороде Лос-Анджелеса Торрансе.

Профиль в LinkedIn, соответствующий его имени и фотографии, описывает его как учителя с частичной занятостью в компании по подготовке к школьным экзаменам. Согласно постам компании в социальных сетях, он был назван «Учителем месяца» в декабре 2024 г.

Согласно его профилю в LinkedIn, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 г. со степенью бакалавра в области машиностроения и получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Хиллз в 2025 г.

Согласно записям Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 г. Аллен пожертвовал $25 на предвыборную кампанию Камалы Харрис.

Вечером 25 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие перенесли, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её