Силы ПВО за два часа уничтожили 49 БПЛА над 4 регионами России и Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым, а также в акватории Черного моря.
В ночь на 26 апреля дежурные средства ПВО ликвидировали 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой: пять человек обратились за медицинской помощью с ожогами.
Этой ночью ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь: средства ПВО, Черноморский флот и мобильные группы сбили 71 цель.