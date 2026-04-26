Силы ПВО за два часа уничтожили 49 БПЛА над 4 регионами России и Черным морем

В ночь на 26 апреля дежурные средства ПВО ликвидировали 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой: пять человек обратились за медицинской помощью с ожогами.