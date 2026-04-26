Политика /

В Нью-Йорке полиция усилила охрану небоскреба Trump Tower

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности вокруг Trump Tower в центре Манхэттена после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление городского департамента полиции (NYPD).

«Из соображений повышенной осторожности мы принимаем дополнительные меры безопасности вокруг Trump Tower», – говорится в сообщении NYPD. Уточняется, что у здания уже был замечен полицейский автомобиль.

Причиной для усиления охраны стал инцидент, который произошел вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. По данным правоохранительных органов, 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен открыл стрельбу снаружи бального зала. Президент США Дональд Трамп и Мелания Трамп были срочно эвакуированы агентами Секретной службы.

Подозреваемый был задержан и госпитализирован. Характер полученных им травм не уточняется.

Один из сотрудников Секретной службы получил ранение, однако его спас бронежилет. Как сообщают источники CBS в правоохранительных органах, угрозы его жизни нет. Других пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Задержанный за стрельбу у Белого дома Аллен сообщил следствию, что планировал застрелить сотрудников администрации Трампа.

