Путин поблагодарил корейцев – участников боев в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области, в приветствии участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

«Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов – участников боевых действий в Курской области – и воздать дань памяти павшим героям», – говорится в сообщении.

Путин заявил, что корейские солдаты и офицеры проявили «исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой». По его словам, их подвиги «навсегда останутся в сердце каждого гражданина России».

Российский лидер назвал мемориал «зримым символом дружбы и единства наших народов».

В феврале стало известно, что в Пхеньяне построили улицу Сэбер в честь военнослужащих, погибших при освобождении Курской области от украинских сил. На этой улице установили «группу монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции».

Путин говорил в сентябре 2025 г., что инициативу по участию северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявил Ким Чен Ын.

