Песков: Киеву придется принимать болезненные решения
Истерика киевского режима связана с успехами российской армии в зоне спецоперации и с необходимостью принимать все более трудные решения. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что Москва неоднократно обращалась к украинским политикам с инициативой начать переговоры. Он подчеркнул, что российская сторона постоянно говорит о необходимости для Киева набраться политической воли и принять те решения, которые нужны для достижения договоренностей. В противном случае, предупредил он, ситуация ухудшится и украинским властям придется принимать еще более болезненные меры. По его оценке, на Украине начинают это понимать, что и объясняет их истеричную реакцию.
25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. The New York Times писала, что украинский лидер зол на американцев, которые, по его мнению, продолжают одобрять действия президента России Владимира Путина.