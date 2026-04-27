SIPRI: Россия нарастила траты на оборону на 6% в 2025 году
Россия увеличила траты на оборону на 6% в 2025 г., израсходовав на военный сектор $190 млрд. Это следует из подсчетов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), которые есть в распоряжении «Ведомостей».
На первом месте – США с расходами на оборону в $954 млрд (33% от общемировых трат). Относительно 2024 г. траты Вашингтона на оборону в прошлом году сократились на 7,5%, что может быть связано с сокращением помощи другим странам.
Второе место занял Китай с расходами $336 млрд (12% от общемировых трат). Траты на оборону в прошлом году выросли на 7,4% относительно 2024 г. За 10 лет расходы возросли на 62%.
Третье место сохранила Россия с расходами $190 млрд (6,6% от общемировых трат). Военные показатели возросли на 5,9% год к году, что стало минимальным показателем с 2022 г. По оценкам SIPRI, военный сектор оказывает на российскую экономику высокую нагрузку, он составляет 7,5% ВВП и 20% от всех государственных расходов.
Германия заняла четвертое место по расходам на оборону в прошлом году – они составили $114 млрд (3,9% от общемировых трат). Индия вошла в топ-5 рейтинга SIPRI, потратив на оборону $92,1 млрд, что на 8,9% выше 2024 г. (3,2% от общемировых трат).
Общая сумма оборонных расходов государств мира побила рекорд и достигла $2,88 трлн в 2025 г. и 2,5% глобального ВВП (2,4% в 2024 г.) за счет КНР, стран ЕС, Индии, России и Украины, следует из доклада.