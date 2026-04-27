МИД России вызвал немецкого посла

Ламбсдорф занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Германии в России с августа 2023 г. 11 февраля Der Spiegel сообщал, что его может сменить Клеменс фон Гетце, возглавляющий дипмиссию ФРГ в Мехико. Сам Ламбсдорф, как сообщалось, может перейти на должность главы посольства Германии в Израиле.