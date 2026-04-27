МИД России вызвал немецкого посла
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Подробности и причины дипломатического шага пока не раскрываются.
20 апреля сообщалось, что МИД Германии вызывал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Поводом стала публикация Минобороны РФ о европейских производителях беспилотников для Украины. В Берлине тогда заявили, что расценивают публикацию как попытку «ослабить поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», и подчеркнули, что страна «не позволит себя запугать».
Ламбсдорф занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Германии в России с августа 2023 г. 11 февраля Der Spiegel сообщал, что его может сменить Клеменс фон Гетце, возглавляющий дипмиссию ФРГ в Мехико. Сам Ламбсдорф, как сообщалось, может перейти на должность главы посольства Германии в Израиле.