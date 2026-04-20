МИД ФРГ вызвал посла РФ после публикации адресов производителей дронов для ВСУ
МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева после публикации Минобороны РФ информации о европейских производителях беспилотников для Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
В Берлине расценили публикацию как попытку «ослабить поддержку Украины и проверить нашу сплоченность». В МИД ФРГ подчеркнули, что страна «не позволит себя запугать».
Ведомство отметило, что подобные угрозы и шпионская деятельность «совершенно неприемлемы». В связи с этим российский посол был вызван для разъяснений.
15 апреля Минобороны РФ опубликовало данные о предприятиях в Европе, где, по его информации, производятся беспилотники для Украины и комплектующие для них. Речь шла о площадках в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, а также о производстве компонентов в Мадриде и на нескольких заводах в Италии.
В сообщении отмечалось, что расширение выпуска ударных БПЛА для Украины планируется за счет увеличения финансирования предприятий, расположенных в европейских странах.