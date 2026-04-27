CNY Бирж.10,945-0,32%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 733,88+0,03%RTSI1 151,26+0,99%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Путин проведет встречи с Арагчи, Матвиенко и Бегловым в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля будет работать в Санкт-Петербурге, где у него запланирован ряд встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, у президента «насыщенная программа».

В рамках поездки Путин выступит на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце. После этого запланирована отдельная рабочая встреча со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Затем президент посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где ознакомится с тренировочным процессом и вручит орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Также в графике главы государства – переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. «Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке», – отметил Песков.

В завершение поездки Путин проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

До этого Матвиенко анонсировала выступление президента на Совете законодателей, отметив, что оно «всегда актуальное, современное». Путин традиционно участвует в таких мероприятиях в День российского парламентаризма. Предыдущее заседание прошло 28 апреля 2025 г., тогда президент заявлял, что политическая и правовая система России «эффективно работает в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывает свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность».

