Матвиенко: Путин планирует выступить на Совете законодателей в Петербурге
Президент Владимир Путин намерен выступить на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Конечно, наши ожидания направлены на планирующееся выступление президента РФ Владимира Владимировича Путина, оно всегда актуальное, современное», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, внимание главы государства как к Федеральному Собранию, так и к региональным парламентам имеет большое значение.
Путин традиционно участвует во встречах с законодателями в Санкт-Петербурге в День российского парламентаризма. Предыдущая проходила 28 апреля 2025 г.
Тогда президент заявлял, что политическая, общественная и правовая система России «эффективно работает в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывает свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность».
Он также отмечал, что при принятии решений ключевым критерием должны оставаться национальные интересы. По словам Путина, парламентарии активно участвуют в поддержке оборонной промышленности и участников спецоперации, а в регионах реализуются различные меры помощи бойцам и их семьям. Президент подчеркивал необходимость анализа регионального опыта поддержки, чтобы определить базовые стандарты поддержки для всех регионов страны.