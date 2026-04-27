Аракчи объявил о рассмотрении Ираном вопроса проведения переговоров с США

Иран рассматривает возможность проведения переговоров с США по инициативе американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам главы МИД, Вашингтон не достиг поставленных целей в противостоянии с Тегераном. Хотя Ирану приходится противостоять самой большой сверхдержаве в мире.

«И они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он [президент США Дональд Трамп] просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант», – сказал Аракчи.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что Иран предложил США трехэтапную схему переговоров. Первый этап предполагает прекращение боевых действий и получение гарантий их невозобновления в отношении Ирана и Ливана. После достижения договоренностей стороны могут перейти ко второму этапу, который касается управления Ормузским проливом при координации с Оманом и формирования новой правовой базы. Третий этап, согласно предложению, будет посвящен обсуждению ядерной программы. Тегеран отказывается рассматривать этот вопрос до завершения первых двух стадий переговоров.

По данным Axios, Иран предлагал США соглашение, предусматривающее открытие Ормузского пролива с переносом обсуждения ядерной темы на более поздний срок. Предложение, как утверждает издание, было передано через посредников из Пакистана.

