Аракчи объявил о рассмотрении Ираном вопроса проведения переговоров с США

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что Иран предложил США трехэтапную схему переговоров. Первый этап предполагает прекращение боевых действий и получение гарантий их невозобновления в отношении Ирана и Ливана. После достижения договоренностей стороны могут перейти ко второму этапу, который касается управления Ормузским проливом при координации с Оманом и формирования новой правовой базы. Третий этап, согласно предложению, будет посвящен обсуждению ядерной программы. Тегеран отказывается рассматривать этот вопрос до завершения первых двух стадий переговоров.