Ушаков: США не высказывали негатива по поводу встречи Путина и Аракчи
США не высказывали негативного отношения к встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Никто не высказывал какого-то негативного отношения. А почему? Это же часть нормальной дипломатической работы», – сказал он.
По словам Ушакова, организация визита иранского министра не вызвала сложностей. «Достаточно легко было организовать. К нам в пятницу обратились иранские коллеги», – отметил он.
Он уточнил, что визит Аракчи проходит в рамках серии международных контактов: ранее министр посетил Пакистан и Катар, после чего прибыл в Москву и затем вернется в Тегеран для доклада руководству.
27 апреля Путин встретился Аракчи в Санкт-Петербурге. Президент РФ подчеркнул, что Россия будет поддерживать Иран и делать все, что отвечает его интересам для того, что мир в регионе наступил как можно быстрее. Президент также рассказал, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и пожелал ему благополучия.
Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку.