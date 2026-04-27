Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Во встрече со стороны РФ приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Вместе с Аракчи на встрече присутствовали замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.

Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать Иран и делать все, что отвечает его интересам для того, что мир в регионе наступил как можно быстрее. Президент также рассказал, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и пожелал ему благополучия.

Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку.

В марте, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Аракчи сообщил, что Россия оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта. На вопрос, предоставляет ли Москва разведданные, министр ответил: «Они помогают нам по многим направлениям».

24 апреля Джалали заявлял, что Иран сделал исключения для ряда государств, включая Россию, в вопросе пошлин за проход через Ормузский пролив.

