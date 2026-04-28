Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BSPB337,45-0,06%CNY Бирж.10,914-0,24%IMOEX2 732,15-0,01%RTSI1 150,53-0,01%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,39-0,01%
Главная / Политика /

Иран поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку

Тегеран поблагодарил Москву за солидарность и дипломатическую поддержку. Это следует из заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в X.

«По мере того как наши отношения продолжают развиваться, мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатии», – написал он.

Арагчи посетил Санкт-Петербург накануне для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД Ирана говорил до этого, что Россия оказывает поддержку Тегерану.

По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва рассмотрит сигналы от Ирана, США и Израиля по конфликту на Ближнем Востоке, после чего представит свои соображения. Ушаков допустил, что Россия может направить Вашингтону свои соображения уже после встречи с главой МИД Ирана.

Визит Арагчи в Россию как раз связан с новостями о том, что Иран выдвинул новые предложения США об очередности тем на потенциальных переговорах, предположил в комментарии «Ведомостям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Тегеран, как и Вашингтон, может искать выход из конфронтации и полного тупика войны, при этом каждый из них хочет это представить как свою победу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте