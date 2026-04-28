Иран поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку
Тегеран поблагодарил Москву за солидарность и дипломатическую поддержку. Это следует из заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в X.
«По мере того как наши отношения продолжают развиваться, мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатии», – написал он.
Арагчи посетил Санкт-Петербург накануне для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава МИД Ирана говорил до этого, что Россия оказывает поддержку Тегерану.
По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва рассмотрит сигналы от Ирана, США и Израиля по конфликту на Ближнем Востоке, после чего представит свои соображения. Ушаков допустил, что Россия может направить Вашингтону свои соображения уже после встречи с главой МИД Ирана.
Визит Арагчи в Россию как раз связан с новостями о том, что Иран выдвинул новые предложения США об очередности тем на потенциальных переговорах, предположил в комментарии «Ведомостям» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Тегеран, как и Вашингтон, может искать выход из конфронтации и полного тупика войны, при этом каждый из них хочет это представить как свою победу.