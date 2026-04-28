Население Китая может сократиться на 60 млн человек в течение 10 лет
Население Китая за следующие 10 лет сократится на 60 млн человек. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на подсчеты Rhodium Group.
Сокращение может поставить под угрозу экономическую активность в более богатых прибрежных провинциях и окажет растущее давление на пенсионную систему. Согласно материалу, демографический спад уже сказывается на экономике, поскольку молодых семей становятся меньше, а стареющее население растет.
Это создаст дополнительную нагрузку на систему ухода за пожилыми людьми. Фискальные субсидии фондам социального обеспечения в прошлом году достигли рекордной отметки в 2,9 трлн юаней ($425 млрд), что эквивалентно 10,1% расходов общего бюджета, и, вероятно, в будущем будут расти, говорится в тексте.
Согласно январским данным государственного статистического управления Китая, население КНР по итогам 2025 г. сократилось почти на 3,4 млн человек до 1,4 млрд. Число рождений по итогам 2025 г. составило 7,92 млн человек, рождаемость составила 5,63 на тысячу человек. Число смертей – 11,31 млн человек, смертность составила 8,04 на тысячу человек. Естественный прирост населения составил -2,41 на тысячу человек.
«Ведомости» отмечали, что к снижению показателей рождаемости отчасти привели последствия политики «Одна семья – один ребенок», которая действовала в КНР с 1979 по 2015 г. Тогда китайцам (за некоторыми исключениями на местах и в отношении нацменьшинств) разрешалось заводить не более одного ребенка на семью или двух в деревне, при условии что первой родилась девочка. За нарушение нормы родителям грозили крупные штрафы.