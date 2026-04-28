Израиль обвинил Украину в неблагодарности

Глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михаль Вольдигер назвала действия Украины неблагодарными. Об этом она написала в соцсети Х.

Она начала с того, что напомнила, как Иерусалим помогал Киеву в начале конфликта с Россией. По ее словам, Израиль создавал госпитали, снабжал республику боеприпасами, касками, системами раннего предупреждения и многим другим.

«Так вот, сегодня Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот какая она, неблагодарность», – заключила Вольдигер.

27 апреля журналист Axios Барак Равид сообщил, что Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях в случае, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном, которое, по утверждению Киева, было вывезено из новых регионов.

28 апреля представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни в интервью израильской газете Haaretz сообщил, что Евросоюз хочет ввести санкции против физических и юридических лиц Израиля за покупку якобы российского зерна.

