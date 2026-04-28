Филимонов поручил открыть ПВР в Вологодской области для жителей Туапсе

Вологодские власти откроют пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Туапсе. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Поручил руководителю министерства региональной безопасности области К.О. [Константину Олеговичу] Закутаеву осмотреть и подготовить к приему людей пункты временного размещения в Вологде и Череповце», – написал он в Telegram.

Филимонов добавил, что нужно протягивать руку тем, кто в этом особенно нуждается. По его словам, что это нужно делать сейчас, когда стране требуется внутренняя концентрация и единство по «законам военного времени»: «Не все это понимают, к сожалению».

28 апреля власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального уровня из-за последствий атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Днем стало известно, что из резервуара на предприятии произошел выброс нефтепродуктов, нефть вылилась на дорогу. Повреждения получили несколько автомобилей. Также сообщалось о разливе мазута в море в этом районе.

