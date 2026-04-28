Путин провел встречу с Мурашко по модернизации здравоохранения

Встречу Путина и Мурашко по случаю Дня работника скорой медицинской помощи анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва гордится сотрудниками этой службы и помнит их подвиги, особенно в период COVID-19. Путин также принял участие в церемонии открытия новых приемных отделений скорой помощи в регионах по видеосвязи и посетил Федеральный центр медицины катастроф. Ему представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи.