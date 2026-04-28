Путин провел встречу с Мурашко по модернизации здравоохранения
Президент Владимир Путин встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко на территории Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова, сообщил Кремль.
Российский лидер обсудил с главой Минздрава модернизацию системы здравоохранения, а также результаты работы в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
«Самое главное, что все 89 субъектов сегодня достигают своих значений. Понятно, что мы еще в процессе модернизации всей системы, но люди видят и оценивают это», – сказал Мурашко.
Он привел в пример федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По словам министра, результаты работы по нему действительно влияют на снижение смертности при инфарктах и инсультах у населения.
Встречу Путина и Мурашко по случаю Дня работника скорой медицинской помощи анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва гордится сотрудниками этой службы и помнит их подвиги, особенно в период COVID-19. Путин также принял участие в церемонии открытия новых приемных отделений скорой помощи в регионах по видеосвязи и посетил Федеральный центр медицины катастроф. Ему представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи.