FT: исполняющая обязанности посла США на Украине покинет пост
Исполняющая обязанности посла США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост на фоне разногласий с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times.
При этом, как пишет Reuters, госдепартамент США не ответил на запрос о комментарии по поводу возможного ухода дипломата.
В мае 2025 г. Дэвис была выбрана Трампом и госсекретарем Марко Рубио кандидатом на пост нового посла на Украине.
Госдеп 10 апреля 2025 г. подтвердил отставку посла страны на Украине Бриджит Бринк. Она также могла покинуть пост из-за разногласий с политикой Трампа.