Госдеп США подтвердил отставку посла страны на Украине
Посол США на Украине Бриджит Бринк «возвращается домой», заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
«Да, она возвращается домой», – сказала Брюс журналистам в ответ на просьбу подтвердить отставку Бринк.
Ранее о том, что Бринк намерена досрочно уйти в отставку, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на три источника.
Как сообщает канал, Бринк официально еще не подала заявление об отставке, но уже попрощалась с рядом коллег. Один из официальных представителей США назвал среди причин ее ухода личные обстоятельства и кадровые решения, включая увольнения в USAID.