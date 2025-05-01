Джули Дэвис станет новым послом США на Украине
Посол США на Кипре Джули Дэвис была выбрана президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио кандидатом на пост нового посла на Украине. Об этом сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
«Посол Дэвис – уважаемый карьерный дипломат высшего звена, имеющая ранг министра-советника и обширный опыт в сфере международной дипломатии», – сказала Брюс во время пресс-брифинга.
За последние 30 лет Дэвис занимала ряд ключевых постов.
«В настоящее время Дэвис занимает должность посла США на Кипре, на которую была назначена в феврале 2023 г., – добавила она. – Этот период требует лучших кадров госдепартамента, и именно посол Дэвис была выбрана президентом и госсекретарем».
Госдеп 10 апреля подтвердил отставку посла страны на Украине Бриджит Бринк. Она могла покинуть пост из-за разногласий с политикой Трампа, писала Financial Times со ссылкой на источники.
30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.
При этом, по его словам, Киев не дает понять, согласен ли на диалог. Песков напомнил, что Украина выдвигает собственные предварительные условия для начала диалога, включая длительное прекращение огня.